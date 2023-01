Radiowóz zderzył się z osobówką. Czyja wina?

Do kolizji doszło w poniedziełek około godz. 17.45.

– Kierujący oznakowanym radiowozem Kia Ceed z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi jechał od strony Warszawy. Wjechał na rondo płk. Ryszarda Kuklińskiego i zderzył się z jadącym od strony ul. Kompozytorów Polskich Audi A4 – mówi nadkom. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. – Samochód osobowy uderzył przodem w lewy przedni bok radiowozu.

Na miejsce wezwano karetkę, ale w wyniku zderzenia nikt nie ucierpiał.

– Ustalono, że winę za to zdarzenie ponosi kierujący radiowozem, który wjechał na rondo na czerwonym świetle. Mimo, że miał włączone sygnały to nie zwalniało go to z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności – informuje Gołębiowski i dodaje: – Funkcjonariusz został ukarany mandatem. Otrzymał też punkty karne.