Radni na „tak”. Dwie podstawówki i jedno liceum przed dużymi zmianami

Wspomniane zmiany, które w ostatnich dniach wzbudzały spore emocje mają polegać na połączeniu Szkoły Podstawowej nr 19 i Szkoły Podstawowej nr 25 w jedną placówkę. Krócej mówiąc, 19 przeniesie się do budynku, w którym obecnie funkcjonuje 25, a ta zostanie zlikwidowana. W tej zmianie ma mieć swój udział również IV Liceum Ogólnokształcące, gdyż ma się ono „przeprowadzić” do obecnego budynku SP19.

Rodzice obecnie na posiedzeniu Rady Miasta apelowali o więcej czasu na podjęcie takich decyzji i ponowną analizę sytuacji. Radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości z kolei uważają, że budynek SP25 nie jest gotowy na przyjęcie dodatkowych uczniów. Takiego zdania był chociażby radny Tomasz Pitucha, który stwierdził, że jeżeli rada przyjmie uchwałę, to miasto powinno zadbać o poprawę warunków w tej szkole, gdyż jego zdaniem budynek ten nie spełnia obecnych norm.

Po dołączeniu do „nowej” SP19 dzieci ze szkoły nr 25 będzie się ona składać z 421 uczniów. Do tej pory było to około 280. W odpowiedzi na obawy rodziców wiceprezydent Mariusz Banach podkreślał, że statut i metody nauczania zostaną takie, jakie były w SP19. Zapewnił również, że nie będzie potrzeby, aby szkoła po połączeniu z inną musiała funkcjonować w wydłużonych godzinach.

Banach wskazywał również, że w budynku IV LO jest obecnie 11 sal lekcyjnych, które muszą pomieścić 770 uczniów, a lekcje odbywają się od godziny 7 do 18. To stąd ma wynikać potrzeba wspomnianych zmian i wykorzystania budynku SP19 przez IV LO. Kolejnym argumentem za zmianami, są dane demograficzne. Do klasy pierwszej w mniejszej z podstawówek zapisało się zaledwie 14 dzieci.

Argumenty te przekonały jedynie radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka. Wszystkie głosowania nad zmianami w lubelskich szkołach zakończyły się wynikami 17 głosów „za”, do 13 głosów „przeciw”.

Teraz, kiedy radni wyrazili swoją intencję przeprowadzenia zmian, propozycji przyjrzy się lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski i to po jego opinii zostaną podjęte dalsze kroki w tej sprawie.