Raport o Straży Miejskiej w Lublinie. 1,7 mln zł z mandatów w rok

Strażnicy miejscy co roku przedstawiają prezydentowi Lublina sprawozdanie ze swojej działalności w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Na zaplanowanej na najbliższy czwartek sesji z dokumentem zapoznają się lubelscy radni.

Z zestawienia dowiadujemy się, że Straż Miejska w 2022 roku przeprowadziła prawie 64,5 tys. kontroli. Ponad 53 tys. z nich dotyczyło stanu miejskiej infrastruktury, m.in. ulic i chodników.

W pozostałych przypadkach kontrolowano nieruchomości, w tym czystość, porządek, czy właściwe oznaczenie posesji. Funkcjonariusze interweniowali ponad 32 tys. interwencji: niemal 17 tys. w sprawach porządkowych i ok. 15,5 tys. w związku z łamaniem przepisów ruchu drogowego.

Co ciekawe, w obu przypadkach widać wyraźny spadek statystyk. W 2021 roku kontroli było ponad 78 tys., a interwencji ponad 50 tys. Może to wynikać z dodatkowych zadań, jakie spoczywały na strażnikach w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Do końca maja ponadto mieli oni dodatkowe obowiązki wynikające ze stanem epidemii Covid-19.

W ubiegłym roku zanotowano także o ok. 4 tys. mniej zgłoszeń.

Mieszkańcy i przedstawiciele różnych instytucji sygnalizowali wykroczenia, zaniedbania porządkowe i inne problemy prawie 24 tys. razy.

– Największą liczbę stanowiły zgłoszenia dotyczące interwencji związanych z ruchem drogowym, a następnie porządkowych, wśród których dominowały zgłoszenia w zakresie parkowania pojazdów na terenach zielonych, zaśmiecania, zakłócania ciszy nocnej i spokoju, przetwarzania termicznego odpadów – czytamy w raporcie.

Przez cały 2022 rok lubelscy strażnicy wystawili blisko 14,4 tys. mandatów karnych na łączną kwotę niemal 1 mln 710 tys. zł. W tym przypadku różnice w porównaniu do 2021 roku nie są aż tak duże.

Prawie 11 tys. razy funkcjonariusze karali sprawców wykroczeń drogowych. Najczęściej (5,8 tys. razy) za niestosowanie się do znaków drogowych.

Zanotowano także sporo przypadków zostawiania samochodów zbyt blisko przejść dla pieszych (1061 mandatów), parkowania na postojach taksówek (803), czy zastawiania chodników (627). Jeśli chodzi o wykroczenia porządkowe, najwięcej mandatów dotyczyło niszczenia zieleni (1138) oraz palenia tytoniu (861) i spożywania alkoholu (825) w miejscach niedozwolonych.

Jeśli chodzi o ostatnie z tych przewinień, najwięcej – 41 mandatów – wystawiono na placu Kaczyńskiego. O jedną osobę mniej za spożywanie procentów „pod chmurką” ukarano przy ul. Lubartowskiej, a w czołówce pod tym względem znalazły się także: pl. Litewski (37 mandatów), pl. Zamkowy (31 mandatów) i Krakowskie Przedmieście (23 mandaty).

Strażnicy z EKO-Patrolu przeprowadzili 749 kontroli dotyczących palenia w piecach niskiej jakości paliwem czy spalania niedozwolonych materiałów. W ich trakcie nałożyli łącznie 35 mandatów na kwotę 7,4 tys. zł.

Od września wróciły zawieszone po wybuchu rosyjskiej inwazji na Ukrainę kontrole w jedenastu lubelskich podstawówkach. Zajmował się nimi 15-osobowy oddział szkolno-profilaktyczny. W trakcie prowadzonych działań obok dominujących wykroczeń porządkowych, w pojedynczych placówkach zdarzały się poważniejsze sytuacje, dotyczące przypadków znęcania, bójek, dewastacji czy prób samobójczych.