Lublin. Ratusz idzie na zakupy, a to oznacza poważne zmiany w mieście

Ratusz zamawia 12 operatów szacunkowych określających wartość działek, którymi interesują się władze Lublina. Urząd zakłada, że wyceny będą gotowe nie później niż do 12 grudnia.

– Operat jest punktem wyjścia do negocjacji cenowych. Gmina ma obowiązek ich prowadzenia tak, aby zaplanowany efekt uzyskać przy minimalnych nakładach – tłumaczy nam Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. – Z właścicielami nieruchomości zostaną podjęte negocjacje, w wyniku których zostaną określone warunki nabycia własności działek w drodze umowy.

Władze Lublina chcą kupić w ten sposób grunty pod dwie miejskie inwestycje.

Nowa szkoła

Jedną z tych inwestycji jest budowa nowej podstawówki dla Węglina Południowego, który dostał niedawno szkołę przy ul. Berylowej, ale już w dniu otwarcia była się ona za mała dla gęstniejącej od bloków dzielnicy. Ratusz obiecał budowę drugiej szkoły.

Nowa podstawówka mogłaby powstać obok istniejącej, co wymagałoby zmiany planu zagospodarowania terenu. Zastępca prezydenta przyznał publicznie, że taka kumulacja mogłaby być uciążliwa dla otoczenia. Drugim miejscem rozważanym pod budowę szkoły są grunty przy ul. Jemiołuszki, gdzie zmiana planu nie byłaby konieczna, bo przewiduje on taką inwestycję.

Bez względu na to, czy miasto zdecyduje się na budowę przy ul. Berylowej, czy wybierze ul. Jemiołuszki, będzie musiało kupić grunty, bo w obu tych miejscach nie posiada ziemi.

Którą opcję wybrał Urząd Miasta do wyceny gruntów? – Jest za wcześnie, aby wskazywać konkretne lokalizacje działek – stwierdza Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina.

Nowy cmentarz

Drugą inwestycją, pod którą miasto potrzebuje ziemi, jest założenie cmentarza w rejonie planowanego przedłużenia ul. Zelwerowicza. Tu miasto ma na razie zaledwie kilka działek, pozostałe tereny są prywatne. Docelowo miasto zamierza tu kupić 50 ha ziemi.

Wykup gruntów miałby się zacząć od strony przyszłej ulicy Korpusu Ochrony Pogranicza (tak ma się nazywać przyszłe przedłużenie ul. Zelwerowicza) do ul. Bukszpanowej. Na zakup działek pod cmentarz miasto zarezerwowało w tegorocznym budżecie Lublina 1,8 mln zł.

Czy miasto zdąży wydać te pieniądze, skoro wyceny mają być gotowe do 12 grudnia, a potem konieczne będą negocjacje z właścicielami ziemi? Ratusz nie zakłada, że będzie miał problem z czasem.

– Zakładamy cykliczne zlecanie operatów szacunkowych, tym samym będą one wykonywane w ciągu najbliższych miesięcy, a nie w ostatecznym terminie grudniowym – stwierdza rzeczniczka prezydenta. – Budowa cmentarza będzie etapowana, w tym roku zakładamy nabycie działek do wysokości środków w budżecie. Nie ma przeszkód natury prawnej, by założyć cmentarz na części działek i dokonywać następnie zakupów na pozostałą część cmentarza.