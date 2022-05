Rozgrywka z kalendarzem. Lubelska Akademia Futbolu powstanie na czas?

Był styczeń 2021 r., gdy założona przez Jakubasa spółka Lubelska Akademia Futbolu wydzierżawiła od miasta na 30 lat ziemię nad Bystrzycą. Chodzi o część terenu po Lubelskim Klubie Jeździeckim. Czynsz dzierżawny ustalono w umowie na 4,6 tys. zł netto miesięcznie, a stawka miała być aktualizowana wyłącznie o wskaźnik inflacji.

W tej samej umowie spółka zobowiązała się do zbudowania w tym miejscu siedmiu boisk piłkarskich oraz budynku z halą sportową, bazą noclegową i treningową dla sportowców, siłownią, gabinetami odnowy i gastronomią. Wszystko to miałoby z założenia służyć głównie piłkarzom, ale też przedstawicielom innych dyscyplin. Po 30 latach obiekty miałoby przejąć miasto.

Umowa określała też, że inwestycja zostanie podzielona na etapy. W pierwszym miały powstać cztery boiska, w drugim cała reszta. Termin zakończenia pierwszego etapu ustalono na koniec września 2021 r., ale spółka poprosiła o więcej czasu. Tłumaczyła to deszczowym latem, które miało rozmiękczyć grunt, znacznie spowalniając prace. Ratusz ustalił nowy termin ukończenia czterech boisk na 30 czerwca 2022 r.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z dzierżawcą i zgodnie z naszą wiedzą prace trwają. Spółka nie występowała o dalszą zmianę terminów, nie sygnalizowała również innych potrzeb – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. – W najbliższych dniach przeprowadzimy wizję lokalną dla oceny zaawansowania realizacji prac w ramach pierwszego etapu, czyli budowy czterech boisk.

– Pracujemy, planujemy zakończyć pierwszy etap do 30 czerwca – mówi nam Agnieszka Juścińska, wiceprezes Lubelskiej Akademii Futbolu. Jeżeli spółka nie zdąży z budową, będzie musiała zapłacić 1 mln zł kary, o ile miasto nie zmieni umowy, ale na razie nie zanosi się na kolejną zmianę daty. – Robimy wszystko, żeby zdążyć w terminie.

Na drugi etap, czyli pozostałe trzy boiska i budynek, mamy czekać jeszcze ponad rok, chociaż pierwotnie zakładano, że te obiekty będą gotowe w lutym przyszłego roku. Termin, na wniosek spółki, został zmieniony na połowę października 2023 r.

– Dzierżawca wystąpił o zmianę terminu, uzasadniając to przyczynami niezależnymi od niego, związanymi z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wody z terenu inwestycji do rzeki Bystrzycy – dodaje Stryczewska. – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nałożył na spółkę obowiązek sporządzenia analizy przepływów rzeki Bystrzycy na odcinku rzeki przylegającym do terenu inwestycji oraz opinii geotechnicznej, wraz z badaniami hydrogeologicznymi, dotyczącej wpływu prac, które mają być wykonane przez spółkę.

Zgodnie ze zmienioną umową, Lubelska Akademia Futbolu powinna uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę II etapu nie później niż 15 września.