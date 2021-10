Ruszył remont zabytkowego kościoła w centrum Lublina. Nie na wszystko wystarczy pieniędzy

– Można powiedzieć, że będzie to generalny remont kościoła składający się z dwóch etapów – tłumaczy proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie. – W tym i przyszłym roku zrealizujemy pierwszy etap inwestycji. Wykonamy izolację fundamentów. Wymienimy też poszycie dachowe kościoła a także instalację elektryczną. Będzie też nowe ogrzewanie i nowa wymiennikownia ciepła, bo rezygnujemy z ogrzewania elektrycznego.

W drugiej kolejności mają być wykonane prace wewnątrz kościoła.

– Nazwałbym je bardziej konserwatorskimi – precyzuje proboszcz. – Będą to prace renowacyjne m.in. ołtarza, ławek i balkonu. Chcemy wymienić też posadzkę i pomalować ściany wewnątrz kościoła. Te prace będą możliwe, o ile pozyskamy pieniądze.

Pieniędzy brak

Bo na pierwszy etap parafia otrzymała unijne dofinansowanie. Nie wszystko jednak w pierwszym etapie uda się zrobić.

– We wniosku mieliśmy wpisane też prace związane z elewacją kościoła i wymianą okien, jednakże rosnąca inflacja, a także wzrost cen materiałów budowlanych spowodował, że niestety musimy z tego zrezygnować – przyznaje duchowny.

Są też inne powody.

– Gdybyśmy starali się o większe dofinansowanie pierwszego etapu prac z Unii Europejskiej to musielibyśmy wtedy zabezpieczyć większe kwoty pieniędzy na wkład własny – wyjaśnia proboszcz parafii. – A to przewyższa możliwości finansowe parafii. Ponadto od 2016, czyli od kiedy staramy się o dofinansowanie z UE zmieniły się kwalifikacji kosztów refundowanych, z których wyłączono podatek VAT. Stanowi to dodatkowe obciążenie, które parafia musi w trakcie realizacji ponieść.

Miasto pomoże?

Parafia nie rezygnuje jednak ze starań o dofinansowanie prac związanych z elewacją z innych źródeł.

– Wspaniale byłoby wykonać nową elewację, wykorzystując do tego stojące rusztowania. A to potrwa tylko do wiosny przyszłego roku – mówi ks. Grzegorz Brudny. – Dlatego staramy się o dotację na ten cel z urzędu miasta. Poprosiłem o nią pana prezydenta już rok temu. Zdaję sobie jednak sprawę, że sytuacja finansowa miasta z powodu pandemii nieustannie się zmienia i może być trudno pozyskać środki na ten cel. Mimo wszystko nie tracimy nadziei na wsparcie ze strony miasta, tym bardziej, że ewangelicy mają swój historyczny wkład w jego rozwój. Poza tym piszemy też regularnie wnioski m.in. do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu a także MSWiA, chodzi o pieniądze z Funduszu Kościelnego. I przyznaje: Czasem odbijamy się od drzwi, czasem jakieś niewielkie pieniądze są nam przyznawane. Teraz podwajamy nasze siły i zaangażowanie, aby te dodatkowe środki zdobyć.

Wizytówka Lublina

Proboszcz parafii apeluje o wsparcie do każdego kto mógłby pomóc zebrać ok. 300 tys. zł na remont elewacji kościoła.

– Może czytelnicy Dziennika Wschodniego pomogliby nam w zbiórce – zachęca duchowny. – Nasza parafia jest niewielka, liczy 230 osób. Taka liczba parafian nie jest w stanie udźwignąć tak dużego wydatku. Myślę, że wielu z nas zależy na tym aby zabytkowy kościół św. Trójcy, który od 1788 roku stoi w centrum Lublina i służy nie tylko ewangelikom, wypiękniał i stał się jego wizytówką.

– Pismo, które wpłynęło do miejskiego konserwatora zabytków nie stanowi jeszcze formalnego wniosku o ubieganie się o dotację. Uzyskanie dotacji jest możliwe w formie refundacji, po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów, w określonym terminie, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w odpowiedzi na złożoną korespondencję – zaznacza Justyna Góźdź z Biura Prasowego Urzędu Miasta Lublin. – Wysokość dotacji będzie zależała zarówno od wysokości środków, które miasto będzie mogło przeznaczyć na ten cel w 2022 r., jak i liczby podmiotów zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania. Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie wysokości ewentualnego dofinansowania dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Trójcy w Lublinie w przyszłym roku.

Jeśli uda się zdobyć dodatkowe pieniądze to nowa elewacja kościoła będzie mieć kolor pistacjowy (taki jaki był pierwotnie).

Jak pomóc?

Osoby, które chciałyby pomóc w zebraniu pieniędzy na remont elewacji mogą przekazywać datki parafii.

Nr konta parafialnego PLN: 76 1600 1462 1885 2540 3000 0001