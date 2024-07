Są jeszcze wolne miejsca w szkołach średnich

Kandydaci i kandydatki poznali wyniki podstawowego etapu rekrutacji do szkół średnich. Listy zostały opublikowane 19 lipca o godz. 10. Wyniki można sprawdzić zarówno na swoim koncie rekrutacyjnym jak i na listach wywieszonych na drzwiach szkół. Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca i rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji.

- Od lat nasze szkoły są wybierane nie tylko przez absolwentki i absolwentów szkół podstawowych z terenu samego Lublina i okolicznych miejscowości, ale również przez młodzież z najbardziej odległych zakątków Lubelszczyzny. Dlatego co roku przygotowujemy się bardzo starannie do rekrutacji i przy współpracy z dyrektorami szkół oferujemy odpowiednią liczbę miejsc dla chętnych. W tym roku przyjęliśmy ponad 3 tys. kandydatek i kandydatów, po zakończonej rekrutacji podstawowej dysponujemy jeszcze pulą pół tysiąca miejsc we wszystkich typach szkół – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.

W szkołach prowadzonych przez miasto jest jeszcze miejsce dla 542 uczniów. Najwięcej, 275 miejsc jest wolnych w liceach ogólnokształcących, następnie 146 miejsc w technikach oraz w 81 w branżowych szkołach I stopnia.

Uczniowie mogą również rekrutować się do szkół prowadzonych przez inne organy, w których są wolne miejsca:

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki – 16 miejsc

- Technikum (ZDZ, Lublin) – 161 miejsc

- Branżowa Szkoła I Stopnia Przyzakładowa ZDZ – 229 miejsc

- Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia w Lublinie – 46 miejsc

Lista wszystkich szkół posiadających wolne miejsca znajduje się na stronie miasta.

Są także wolne miejsca w bursach i internacie. Po pierwszym etapie rekrutacji, z 1296 dostępnych miejsc pozostało 38 wolnych.

W publicznych szkołach ponadpodstawowych na terenie Lublina przygotowanych jest łącznie 4071 miejsc, w tym 2152 w liceach ogólnokształcących, 1254 w technikach i 665 w szkołach branżowych I stopnia.