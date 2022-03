Sen jest ważniejszy od gry. Dwie hale w Lublinie spełniają inną rolę

Sportowcom trzeba organizować zastępcze miejsca, bo osoby uciekające z Ukrainy tymczasowo lokowane są także w obiektach, które na co dzień służyły zawodnikom. Chodzi m.in. o halę Startu przy al. Piłsudskiego oraz halę im. Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich.

– Sytuacja jest trudna, mamy wielu uchodźców, którzy trafiają do Lublina. Zapadła decyzja, że będą oni lokowani także w halach sportowych na terenie miasta, w tym również w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w których do tej pory trenowali zawodnicy różnych dyscyplin. Dziś stoją tam łóżka – mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik MOSiR. – Musimy w związku z tym znajdować zastępcze miejsca na treningi i rozgrywanie meczów. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z klubami sportowymi i władzami miasta.

– Ważniejsze mecze ligowe trzeba przenosić do hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego. Natomiast treningi mogą się odbywać w salach gimnastycznych lubelskich szkół. To jest cały czas ustalane na bieżąco – dodaje Bednarczyk.

Rzecznik MOSiR nie odpowiada na razie na pytanie, czy również hala Globus może zostać przekształcona w tymczasowe schronienie dla ukraińskich uchodźców. Z dotychczasowych zapowiedzi władz miasta wynika, że Lublin przygotowuje się do zorganizowania miejsc noclegowych dla ponad 10 tys. osób uciekających przed wojną.

Spółka zarządzająca miejskimi obiektami sportowymi zapewnia, że nie należy się przywiązywać do dat, które są podane w harmonogramach dostępności hal sportowych. Z grafiku hali przy Al. Zygmuntowskich wynika, że będzie ona niedostępna do 18 marca włącznie, a potem będą się tu odbywać rozgrywki. Z kolei harmonogram hali Startu mówi o tym, że pozostanie ona nieczynna do 13 marca. Wiadomo już, że te daty na pewno się zmienią.

MOSiR zapewnia, że ani 13, ani 18 marca nie dojdzie do zamknięcia tymczasowych noclegowni w halach sportowych. Doraźne schronienia dla uchodźców, jak deklaruje spółka, będą utrzymywane tak długo, jak tylko będzie to konieczne.

Sport z pomocą

Także sami sportowcy starają się sprawić, by uchodźcy choć na chwilę mogli się oderwać myślami od zmartwień.

Na sobotni mecz koszykówki Polski Cukier Pszczółka Start Lublin kontra HydroTruck Radom (Globus, godz. 19.30) wszyscy obywatele Ukrainy, niezależnie od wieku, wejdą za darmo.

Na piątek i sobotę na stadionie lekkoatletycznym przy al. Piłsudskiego zaplanowano sztafetę połączoną ze zbiórką pieniędzy. Do każdej wpłaconej złotówki bank ma dołożyć drugą. W Lubelskiej Sztafecie Pokoju może pobiec każdy, bez względu na wiek, na dowolnym dystansie. Wydarzenie będzie się odbywać w piątek od godz. 16 do 20, a w sobotę od 9 do 15.