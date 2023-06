Skąd się wzięły hollywoodzkie gwiazdy w Lublinie

Zadowoleni wrócą

– Przez kilkanaście lat, razem z Grzegorzem Linkowskim pracowaliśmy na to, żeby w ogóle zaczęli nas jako miejsce filmowe zauważać. I to się udało. Raz, że sam Lublin sprzedaje się super, to jeszcze rozeszła się fama jak pomagamy. Formalnie jesteśmy miejskimi urzędnikami, a nie firmą producencką. Czasami, jak mamy pieniądze i jest jakiś super projekt, to dajemy, żeby mieć mocniejsze wsparcie promocyjne i wpływać na kształt scenariusza. Filmowcy już wiedzą, że nie będą stać w kolejkach do urzędu, tygodniami załatwiać formalności, szarpać się z właścicielami nieruchomości którzy wietrzą interes. Mediujemy między stronami dbając, by każdy skorzystał i nikt się nie czuł wykorzystany. Już nas wszyscy znają i rozumieją gdy tłumaczymy, żeby nie liczyć na jednorazowy finansowy strzał, ale skorzystać na tym, że filmowcy wrócą. Jak oni wrócą, przyjadą turyści – wyjaśnia zasadę działania LFF jego pracownica, która dodaje, że stworzyli cały system współpracy z wydziałami w Ratuszu, służbami i miejskimi spółkami. – Wszyscy są bardzo pomocni i dzięki temu to tak dobrze funkcjonuje.

W Funduszu wspominają, że jeden odcinek „Wojennych dziewczyn” miał zmieniony scenariusz i akcję przeniesiono do Lublina specjalnie dla nich, w formie podziękowania za organizację. Zawsze w filmach jest informacja i logo Lublina, logo LFF, są podziękowania.

– Coś takiego jest drogim biznesem, a my to mamy za naszą pracę. To świetny sposób na promowanie miasta – tłumaczą.

Mieszkańcy też się w tym świetnie odnajdują. Jedni całymi rodzinami startują w castingach i tłumnie statystują. Inni, po sąsiedzku noszą filmowcom gorącą herbatę na plan, budząc zdziwienie i radość.