Sobota (29 października)

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 19 stopni na południu regionu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami słabnący, na północy miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Lublin – 18 stopni Celsjusza.

Niedziela (30 października)

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 14 stopni do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. - Lublin 15 stopni.

31 października i 1 listopada

Co do poniedziałku, to w całym kraju ma słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna ma wynieść od 15 stopni na północnym wschodzie do 22 stopni. na południowym zachodzie. - Jedynie nad morzem będzie nieco chłodniej, od 12 stopni do 16 stopni – zaznaczają synoptycy.

We wtorek – 1 listopada - na niebie ma być więcej chmur i na wschodzie i północy mogą występować słabe opady deszczu.

- Wciąż będzie ciepło, od 14 stopni Celsjusza nad morzem do 21 stopni na południu Polski. Odczuwalnie będzie nieco chłodniej, bo wiatr okresami będzie porywisty – podaje IMGW.