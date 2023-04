Służba to nie film wojenny. Dzień otwarty u lubelskich "terytorialsów"

- Dni otwarte to promowanie szkolenia podstawowego w ramach programu „Wakacje z WOT”, skierowanego do uczniów klas maturalnych z naszego województwa. Program powstał z myślą o młodych ludziach, którzy właśnie wchodzą w dorosłość, mają wolne w wakacje i brak pomysłu na spędzenie czasu. Celem szkolenia jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa naszego regionu, przeszkolenie wojskowe młodych ludzi tak, żeby potrafili korzystać z broni, sprzętu wojskowego oraz pracować w zespole – mówi porucznik Marta Gaborek, rzeczniczka prasowa 2LBOT.

Milena i Wiktoria przyjechały z podlubelskich Niemiec. Dziewczęta były zachwycone pokazem medycznym i technicznych możliwości żołnierzy. Jak same mówią „wojsko w dzisiejszych czasach to otwarte perspektywy, a oczywistym atutem są również mundury”. Młode kobiety zapewniają, że chciałyby spróbować swoich sił w wojsku.

Żołnierzem WOT-u może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat, o nieposzlakowanej opinii, nie karana, posiadająca obywatelstwo polskie. Rekrut wstępujący do WOT przechodzi 16-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą. W późniejszym czasie obowiązują go dwa dni szkolenia obowiązkowego w miesiącu. Bycie żołnierzem 2LBOT, to nie tylko darmowe szkolenia, kursy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, ale również gratyfikacja finansowa, bowiem za każdy dzień szkolenia żołnierz otrzymuje 130 zł, co w połączeniu z uposażeniem za gotowość w kwocie 468 zł w miesiącu daje łącznie ok. 800 zł.

Żołnierz 2. LBOT otrzymuje umundurowanie i wyposażenie: śpiwór, karimatę, indywidualny pakiet medyczny, okulary balistyczne. Może również uczestniczyć w kursach podnoszących kwalifikacje: pierwszej pomocy, trenera personalnego i instruktora siłowni, języka angielskiego na różnych poziomach, instruktora alpinistycznych technik linowych, obsługi drona oraz kursie przetrwania.