Spilno. Nowe miejsce dla polskich i ukraińskich mieszkańców Lublina

Spilno współtworzy kilka lubelskich organizacji pozarządowych: Homo Faber, 5Medium, Sempre a Frente i Bona Fides. Wspólnie stanęły one do miejskiego konkursu, w którym do zdobycia były pieniądze na taką działalność zapewnione przez UNICEF. Organizacje dostaną na to niemal 1,4 mln zł.

– W specjalnie przygotowanej przestrzeni działać będzie system wsparcia, obejmujący m.in. aspekty psychologiczne, psychospołeczne czy prawne, a także szereg aktywności ułatwiających integrację i wspólne działania społeczności lokalnej – zapowiada Izolda Boguta z lubelskiego Ratusza.