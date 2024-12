Spotkanie ze świętym Mikołajem oraz choinka - PCK zaprasza na wspólne świętowanie

Wspólne kolędowanie, ubieranie choinki i integracja przy stole - to czeka na wszystkich, którzy w piątek po południu postanowią odpocząć od świątecznych przygotowań i wybiorą się na plac po Farze. Odbędzie się tam świąteczne spotkanie organizowane przez Polski Czerwony Krzyż.

Świąteczne Spotkanie Integracyjne PCK rozpocznie się o godzinie 15.30 i potrwa do 20. Będzie można zjeść coś ciepłego oraz spotkać się ze świętym Mikołajem. Dla najgrzeczniejszych uczestników przygotowano małe upominki.

To jednak nie wszystko. Trochę wcześniej, bo od godziny 10 i kawałek dalej (na placu Zamkowym) PCK będzie rozdawał choinki dla mieszkańców Lublina. Wolontariusze ze świątecznymi drzewkami będą czekac do goziny 20 lub do czasu wyczerpania drzewek. Podczas tego wydarzenia będzie promowana najnowsza kampania PCK "Jeszcze NIE".