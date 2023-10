Sprawka czy Trela? Kto wygrał senacką bitwę o Lublin?

Tekst został zaktualizowany o godz. 19.50

O senatorski mandat w stolicy województwa rywalizowało pięciu kandydatów. Wiadomo było, że główne role w tym wyścigu zagrają właśnie Sprawka i Trela. Faworytem wydawał się być urzedujący wojewoda z PiS, m. in. ze względu na fakt, że związany z Polską 2050 adwokat pochodzi z Warszawy i nie był dotąd kojarzony z naszym regionem.

Okazało się, że zwolennikom szeroko pojętej opozycji to nie przeszkadzało. Już docierające do nas w ciągu dnia nieoficjalne informacje wskazywały, że Jacek Trela osiąga wyraźną przewagę nad Lechem Sprawką. Ostatecznie uzyskał on ponad 90 tys. głosów, o 27 tys. więcej niż kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

Trzeci wynik uzyskał Mirosław Piotrowski z Konfederacji, którego poparło prawie 19 tys. mieszkańców Lublina (10,12 proc.). Startujący z własnego komitetu Marcin Nowak i Mieczysław Konarski z Ruchu Naprawy Polski zdobyli po niespełna 4 proc. głosów.