Lublin. Stare budynki do rozbiórki. Miasto zbuduje taki blok

Telewizja szuka w Lublinie statystów do serialu. Płacą gotówką, znamy stawki

To ostatni moment, by wysłać zgłoszenie i starać się o statystowanie na planie zdjęciowym. Potrzebni będą strażnicy, rycerze, giermkowie ale też dwórki i poddani. W czwartek i piątek do lubelskiego skansenu przyjedzie ekipa serialu „Korona królów. Jagiellonowie”.