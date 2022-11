StarFest. Darth Maul ubiera się w lumpeksie a miecz ma z AliExpress

Impreza w Targach Lublin będzie jeszcze w niedzielę. To 3-dniowe święto fanów fantastyki. Kiedyś taką funkcję pełnił konwent Falkon, który nie był już od dawna organizowany (przez pandemię), ale ma wrócić w przyszłym roku. Tymczasem tę lukę ma zapełnić StarFest.

Jak na konwent przystało, są turnieje gier, spotkania z pisarzami stosika z książkami czy biżuterią i cosplayerzy. To osoby, które przebierają się za postacie z fantastycznych światów. Tak jak pani Alicja z Zamościa (choć od niedawna mieszka w Lublinie). Po hali targowej przechadzała się w stroju Dartha Maula – tego złego z „Gwiezdnych Wojen”.

- Moje rodzeństwo na Falkonie nie było, ale ja tak. Jest podobnie, ale Falkon był większy – mówi Darth Maul. - Czuję się tu jak w domu. Bardzo tęskniłam za taką imprezą. Żeby móc się spotkać. Byłam na mniejszej imprezie, ale trzeba było chodzić w maseczce i nie mogłam się nawet przebrać – wspomina.

A to właśnie cosplay jest jedną z największych frajd podczas konwentów. Julia na konwent przyszła po raz pierwszy. Zawsze chciała pójść na Falkon, ale kiedy już było to niemal pewne, to imprezę odwołano. - Można tu kupić wiele fajnych rzeczy, których nie ma w internecie. To rzeczy potrzebne do cosplayu i można tu przyjść w przebraniu bez stresu, pokazać się – mówi dziewczyna przebrana za Raiden Shogun z popularnej mangi. - Przygotowanie stroju jest czasochłonne. Było latanie po domu, po domu koleżanki, coś odpadało, coś trzeba było przykleić. Myślę, że zajęło mi to pięć godzin – opowiada fanka.