Studenci KUL się bawią. Bez alkoholu i ze zdrowymi batonami

– To fantastyczna impreza, bawimy się wspaniale. Nie brakuje nam alkoholu, pozytywni ludzie go nie potrzebują. To koncerty charytatywne mają szczytny cel. Podopieczni Hospicjum Dobrego Samarytanina są tu najważniejsi – mówiła Matylda, studentka KUL.

Koncerty w ramach KULturaliów są płatne. Bilety na wydarzenie dostępne są na stronie biletomat.pl Za wejście na jeden dzień koncertów posiadający legitymację studencką zapłacą 25 zł, pozostali 40 zł. Wolne bilety jeszcze są (stan na godz. 9.00 - red.)

Kolejny koncert już dziś, sobota 27 maja o godzinie 19.30. Wystąpią Natalia Szroeder i Ania Karawan.