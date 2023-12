Jak wyglądała jesień w wykonaniu Motoru Lublin? Beniaminek z szansami na kolejny awans

Po kilkunastu latach awans na zaplecze ekstraklasy. Pierwsza runda na tym poziomie? Trzecie miejsce w tabeli i strata zaledwie dwóch punktów do lidera. A to oznacza, że wiosną będzie szansa powalczyć o powrót do elity. Piękny sen kibiców Motoru trwa w najlepsze.