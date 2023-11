Szansa dla małych pacjentów z uszkodzeniami mózgu

We wtorek na drogach w regionie doszło do kilkudziesięciu wypadków i kolizji. Na szczęście obyło się bez ofiar

Zimowa aura dała się we wtorek we znaki kierowcom. Ciągłe opady, zalegający zajeżdżony śnieg oraz błoto pośniegowe sprawiły, że w naszym regionie doszło do kilkudziesięciu wypadków i kolizji. W środę na drogach także będą panowały trudne warunki do jazdy.