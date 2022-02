Lublin. Szef klubu żużlowego zapłaci za kawałek drogi do Lidla

– Inwestycja polega na budowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Zelwerowicza z ul. Staczyńskiego do placu do zawracania – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta. – Inwestor zobowiązany jest do realizacji inwestycji własnym staraniem i na własny koszt. Orientacyjny koszt to 550 tys. zł.

Jest już zatwierdzony projekt budowlany (patrz mapka) oraz wydane pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Droga ma być gotowa do grudnia. Jezdnia będzie miała od 5,5 do 7,5 m szerokości i 100 m długości. Po obu stronach będą chodniki. Przewidziano zjazd z drogi na parking przed Lidlem i rampę rozładunkową. Jednocześnie na skrzyżowaniu Zelwerowicza-Staczyńskiego będzie włączona na stałe gotowa już od kilku lat sygnalizacja świetlna. W tej chwili działa w trybie pulsujących żółtych świateł.

Docelowo planowany łącznik ma być przedłużony do ul. Dereckiego, której budowa na odcinku kilkuset metrów trwa od kilku miesięcy.