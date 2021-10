Szukała go lubelska prokuratura. Znaleźli w Szwecji

Puławy. Radni nie obronili domu. Może pomoże konserwator

Pochodzącemu z 1930 roku domu grozi rozbiórka. To jeden z nielicznych, zachowanych do dzisiaj budynków z tego okresu w Puławach. Żeby go ochronić, lokalne stowarzyszenie „Puławianie” wystąpiło o wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków.