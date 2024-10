Szybciej i wygodniej. PKP szykuje nowy rozkład jazdy

Zapowiadając nowy rozkład, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chwalą się wyższymi prędkościami, czyli szybszymi przejazdami oraz nowymi lub zmodernizowanymi przystankami. I jedno, i drugie dotyczy także połączeń w naszym regionie.

Od 15 grudnia krótszy ma być na przykład czas przejazdu z Warszawy do Lublina: 1 h 46 minut (teraz najszybszy przejazd z Warszawy Centralnej do stacji Lublin główny jest dłuższy 8 minut).

Znacznie więcej zyskają podróżujący z Zamościa do Krakowa. Teraz trwa to 5 h 11 minut, a od 15 grudnia będzie to mniej niż 4 godziny.

Spółka chwali się też innymi szybszymi połączeniami. Podróż z Warszawy do Szczecina od 15 grudnia zajmie około 4 h i 20 minut. Ze stolicy Pomorza Zachodniego do stolicy Wielkopolski: około 1 h 50 min., co będzie efekt zwiększenia prędkości na tej trasie do 160 km/h.

Takie przyspieszenie to również odcinek Małkinia-Białystok, a to oznacza, że najszybszy skład z Warszawy do Białegostoku będzie jechał 1 h 30 minut.

Trasa Warszwa-Zielona Góry to 4 h 38 minut. Zielona Góry-Szczecin: 2 h 11 minut.

Na Dolnym Śląsku w grudniu najszybszy pociąg dalekobieżny InterCity z Wrocławia do granicy polsko-czeskiej w Międzylesiu pojedzie w mniej niż 100 minut.

Podróż z Krakowa do Zakopanego zajmie nieco ponad 2 godziny. Trasa Gdynia-Słupska to 1 h 22 minuty. Radom-Przemyśl: 3 h 59 minut.

Kiedyzostanie opublikowany cały nowy rozkład jazdy? na razie nie wiadomo.

Od 15 grudnia na pasażerów będą czekać nowe przystanki wybudowanych w ramach inwestycji współfinasowanych ze środków unijnych oraz z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

To np. Kraków Piastów, Kraków Kościelniki, Kraków Przylasek, Pisary na linii Kraków – Krzeszowice, Rzepin Miasto w woj. lubuskim czy Radziszewo na trasie między Szczecinem a Gryfinem.

Na linii między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami oddanych do użytku będzie łącznie 10 nowych przystanków. Dotychczas linia była wykorzystywana przez pociągi towarowe. Od grudnia przewoźnicy regionalni uruchomią na niej regularne połączenia pasażerskie.

15 grudnia to również data oddania do użytku zmodernizowanych peronów. Tiu na liście jest między innymi Chełm Miasto, Rabka Zdrój, Chorzów Uniwersytet i Muszyna.