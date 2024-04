Specjaliści z branży budowlanej i architektonicznej, zaprezentowali odwiedzającym nowoczesne rozwiązania, związane z budownictwem pasywnym i ekologicznym, domem inteligentnym, ocieplaniem budynków, systemy bezpieczeństwa, rekuperacji, klimatyzacji, a także odnawialne źródła energii.

- Jednym z najważniejszych trendów, wśród naszych klientów jest ekologia, produkty naturalne, takie jak nasza wełna skalna. Nasi klienci zwracają uwagę na koszty, dlatego inwestują w dobre ocieplenie, by zejść z kosztów ogrzewania, które jest coraz wyższe. Na targach prezentujemy wełnę skalną w formie granulatu, oraz certyfikowanych wykonawców, których polecamy. Za pomocą maszyny, która rozdrabnia produkt i napowietrza go, a następnie pod ciśnieniem nadmuchuje w przegrody, jesteśmy w stanie wykonać zlecenie dużo szybciej i dokładniej- mówił Marcin Król, Rockwool Polska.

Na lubelskich targach nie zabrakło autoryzowanych dystrybutorów podłóg, drzwi a także stolarki otworowej z zakresu okien, bram garażowych czy drzwi wejściowych.

- Najbardziej popularne teraz są okna aluminiowe i okna przesuwne aluminiowe, z nowości mamy drzwi aluminiowe w okleinie z kamienia naturalnego oraz okna posiadające niewidoczne skrzydło oraz barierkę. Jeśli chodzi o kwestie kolorystyczne króluje czarny mat, o prostej stylistyce i kształcie. Modne są też fasady, duże konstrukcje aluminiowe, okna przesuwne imitujące beton. Nasi klienci zwracają uwagę na parametry termiczne a także odporność wiatr, a my wychodząc im naprzeciw poszukujemy rozwiązań które sprostają ich oczekiwaniom- mówił Marcin Czarnota, właściciel Domo Okna i Drzwi.

Targi LUBDOM to nie tylko stoiska z wystawcami z branży budowlanej, to także wystawy, warsztaty, pokazy, panele dyskusyjne oraz wydarzenia towarzyszące. Na miłośników florystyki organizatorzy przygotowali warsztaty florystyczne. Poszukujący doradztwa mogli skorzystać z bezpłatnych porad architektonicznych Okręgowej Izby Architektów RP i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie a także zasięgnąć porad projektowych w strefie IKEA.