Lublin: Duże zmiany w ruchu dla kierowców i pieszych. Te miejsca trzeba omijać

Na Żeglarskiej nie będzie można od dzisiaj przejechać przez most na Bystrzycy, który do końca roku ma być wymieniony na nowy. Objazd dla samochodów osobowych został wyznaczony przez ul. Janowską, dostępna jest też alternatywna trasa przez ul. Zemborzycką, Osmolicką i Cienistą. Piesi mogą przejść przez rzekę jedną z pobliskich kładek lub al. Bryńskiego, która biegnie po zaporze zalewu.

Z tego powodu skrócone do starej, prowizorycznej pętli zostały trasy linii autobusowych 1, 15, 21, 37, 40 i N1, co nie dotyczy kursów linii 15 wydłużonych do Dąbrowy. Na objazd trafiła linia 25, która nie kursuje przez ul. Romera. Autobusy tej linii skręcają z Krężnickiej w Żeglarską tylko po to, by zajechać na pętlę, dalej jadą przez Janowską i Nadbystrzycką.

Obok Dworca Głównego PKP zamknięta zostaje ul. Pocztowa, która była ostatnio jedynym dojazdem do pl. Dworcowego. Od dzisiaj tę rolę przejmuje ul. Gazowa, która zostaje otwarta dla ruchu jako droga jednokierunkowa prowadząca od ronda Sportowców (od Krochmalnej) do pl. Dworcowego. Wyjazd sprzed dworca jest możliwy ciągiem ulic jednokierunkowych: Dworcową i Młyńską. Taka organizacja ruchu (z drobnymi zmianami) ma obowiązywać do końca września. Ma to związek z przebudową ul. Pocztowej przy okazji budowy dworca.

Również tu zmieniają się trasy linii komunikacji miejskiej. Autobusy i trolejbusy jadą pl. Bychawskim, ul. Lubelskiego Lipca ’80, Stadionową i Gazową, na której wyznaczono tymczasowy przystanek.

Linie jadące od strony Czubów z Krochmalnej (1, 13, 45, 161) oraz linia 154 od strony Muzycznej kursują Gazową, Dworcową i Młyńską. W przeciwnym kierunku komunikacja miejska nie jedzie przez Pocztową, tylko przez Lubelskiego Lipca ’80, Stadionową, Gazową, Dworcową i Młyńską do ronda Sportowców, a dalej zwykłymi trasami.

Linie 30 i 34 nie mają już przystanku końcowego i początkowego przy Młyńskiej, tylko przy Gazowej.