Tego nie zobaczy się w innym mieście. Las konopi wyrósł w Lublinie między blokami

Pole przy ul. Jantarowej na Węglinie Południowym to około półhektarowy kawałek ziemi wciśnięty między dwa bloki. Od lat piszemy o nim przy okazji żniw, kiedy mieszkańcy mogą z balkonów oglądać kombajnowe ewolucje miejscowego rolnika Janusza Wydry. Żęcie zboża rejestrowały już ekipy telewizyjne nawet z Niemiec, a o uprawie pomiędzy blokami pisały portale na całym świecie, m.in. w Brazylii, Indii czy Wielkiej Brytanii. Na ziemię łakomym okiem od lat patrzą deweloperzy, ale mimo ponawianych propozycji finansowych pole wciąż jest wolne od betonu i stali.

A w tym roku po raz pierwszy urosły na nim konopie. To za sprawą spółki Hemplab, która wydzierżawiła około 0,5 hektara, by przeprowadzić uprawę konopi włóknistych. To odmiana pozbawiona psychoaktywnych substancji, której używa się m.in. w przemyśle kosmetycznym. Informują o tym tabliczki, które w kilku punktach powieszono na siatce okalającej grunt.