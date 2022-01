To już pewne. Lubelskie nie straci 26 mln euro przez "uchwałę anty-LGBT"

Chodzi o program REACT EU, którego celem jest wsparcie poszczególnych regionów w walce ze skutkami pandemii Covid-19. W ubiegłym roku KE wstrzymała jednak negocjacje w tej sprawie z władzami województwa lubelskiego. Powodem było przyjęte przez radnych sejmiku (głosami PiS i PSL) w kwietniu 2019 roku stanowisko sprzeciwu wobec „wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”. Zdaniem unijnych urzędników dokument naruszał zapisy Kart Podstawowych UE, dotyczące zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, w tym przypadku ze względu na orientację seksualną.

W obawie o utratę unijnych milionów we wrześniu sejmik skorygował wspomnianą uchwałę, wykreślając z jej treści kontrowersyjne zapisy. W ślad za tym poszła uchwała zarządu województwa, w której marszałkowie zobowiązali się do stania na straży wolności i tolerancji.

Po podjęciu tych działań, w grudniu Komisja Europejska wznowiła negocjacje w sprawie programu REACT EU. Jak poinformował właśnie Urząd Marszałkowski, 3 stycznia została wydana pozytywna decyzja w sprawie przyznania pieniędzy.

– To bardzo ważne wsparcie. Dzięki tym funduszom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po nowoczesną energetykę, a służba zdrowia, zainwestować w leczenie i rehabilitację – podkreśla marszałek Jarosław Stawiarski.

Chodzi o blisko 26 mln euro, czyli według aktualnych kursów prawie 118 mln zł. Ok. 20,5 mln euro z tej puli trafi do przedsiębiorców w formie dotacji na budowę lub rozbudowę instalacji do produkcji odnawialnych źródeł energii oraz na głęboką termomodernizację budynków. Nabór wniosków ma ruszyć w lutym. Z kolei 5,5 mln euro zostanie przeznaczonych na inwestycje w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Placówka chce m.in. rozbudować i stworzyć pracownie terapii oddechowej, echokardiograficznej i psychologicznej. W planach jest także rozszerzenie działalności rehabilitacyjnej o świadczenia z zakresu terapii pacjentów po ciężkim przebiegu zakażenia koronawirusem.