Wojewoda idzie do NSA z górkami czechowskimi. Komentarze Ratusza i TBV

16 stycznia WSA oddalił skargę wojewody na uchwałę Rady Miasta w sprawie studium, które zezwala na częściową zabudowę górek czechowskich. Sąd uznał, że wszystkie aspekty podniesione w skardze wojewody nie miały uzasadnienia. Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu przysługiwało złożenie skargi kasacyjnej. Czas na to miał do 10 marca. Wojewoda lubelski Lech Sprawka z ogłoszeniem decyzji w tej sprawie zwlekał do ostatniej chwili. W piątek rano poinformował, że skarga została złożona.

>>Wyrok WSA w Lublinie - uzasadnienie<<

- Rada Miasta przyjmując studium nie wyważyła należycie interesu prywatnego i publicznego – twierdzi Sprawka.

Jako drugi z argumentów podaje fakt, że sąd nie wziął pod uwagę dokumentów składanych bezpośrednio lub za jego pośrednictwem przez stronę społeczną, czyli mieszkańców.

W ocenie wojewody w ostatnim i wcześniejszych wyrokach skoncentrowano się na terenach zielonych. Tymczasem największe wątpliwości dotyczą zmiany zagospodarowania terenów zielonych, na których będąca właścicielem terenu spółka TBV chce budować bloki.

- W orzeczeniu zawarte są argumenty, że te trzy wysoczyzny mają bardzo niewielką wartość przyrodniczą i że w związku z tym dopuszczalna jest zmiana funkcji. Ale warto zwrócić uwagę, że w aktach sprawy jest opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony i Środowiska, która temu przeczy – mówi Sprawka. I dodaje: - Wiem, że ta opinia nie jest wiążąca dla Rady Miasta. Ale skoro jest wymagana, to pojawia się pytanie, czy organ stanowiący uwzględni ją, czy nie. Dlatego stawiam zarzut WSA, że zignorował opinię dyrekcji. A uważam, że jest to jeden z elementów, który powinien być wzięty pod uwagę.

>>Wojewoda zaskarżyl wyrok w sprawie górek czechowskich<<

Informację o złożeniu skargi kasacyjnej z zadowoleniem przyjęli aktywiści broniący górek. - Nie byliśmy pewni do końca, ale te rzeczy, które wypunktował wojewoda, są jasne. Wielką niesprawiedliwością było to, że sąd nie zwracał uwagi na decyzje, opinie i dokumenty wskazujące na bogactwo i przyrodnicze górek i występowanie na nich wielu gatunków chronionych. Cieszymy się, że zauważyli to prawnicy wojewody – mówi Magdalena Nosek z grupy Górki Czechowskie – Wietrznie Zielone.