– Innymi słowy, w znaczeniu formalnym sprawa niniejsza wróciła do punktu wyjścia, natomiast w znaczeniu materialnym Sąd obecnie orzekając związany jest stanowiskiem NSA (sądu wyższej instancji), który w wydanych orzeczeniach uchylających orzeczenia WSA przesądził w zdecydowanej większości o kwestiach istotnych dla sprawy, mających wpływ na legalność zaskarżonej uchwały – czytamy.

Na tej podstawie sędziowie uznali, że niektóre kwestie zostały już rozstrzygnięte, a teraz pozostało ocenić, czy uchwalone studium jest zgodne z prawem. WSA nie zajmował się już takimi kwestiami jak to czy uchwała jest słuszna i nie zajmował się tym czy studium zostało przyjęte zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

WSA podkreśla, że ustanowienie na części górek Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego nie ma na tę sprawę wpływu, bo chociaż jest on częścią Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, to na tej ziemi zabudowy ma nie być. – Zabudowa dotyczy tylko czterech obszarów, które nie stanowią ESOCH ani nie są objęte formą ochrony w postaci Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego – czytamy w uzasadnieniu.

Jest też argumentacja, że zapisy studium „kontynuują funkcje zabudowy już przewidziane w planie” a obszary zabudowy nie doprowadzą do fragmentacji siedlisk i naruszenia istniejących na tym obszarze korytarzy ekologicznych.

Co do pogodzenia interesów inwestora i społeczeństwa, to WSA ocenia, że zostały one jednak wyważone. Choćby dlatego, że TBV przekaże (właściwie przekazało) 75 ha, które mają być ogólnodostępnym parkiem.

- Podsumowując, gminie udało się zatem pogodzić interes prywatny właściciela gruntu umożliwiając mu zabudowę stanowiących jego własność terenów w ograniczonym zakresie a jednocześnie, pozyskując tereny zielone, odpowiedziano na potrzeby interesu społecznego. Pod zabudowę z ponad 100 ha Górek czechowskich należących do inwestora trafiło jedynie 25 proc., a 75 proc. uzyskała gmina z przeznaczeniem na tereny zielone. Co ważne tereny zielone zostaną zagospodarowane a więc zdegradowany i zarośnięty teren dawnego poligonu wojskowego ma szanse stać się terenem zieleni urządzonej z w niewielkim stopniu zabudowanymi enklawami, na skrajach tego terenu, przylegających do już istniejących osiedli mieszkaniowych (…) – czytamy, a WSA podkreśla, że uniemożliwienie właścicielowi tego terenu realizację jego planów, z uwagi na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych, „z całą pewnością nie odpowiadałoby zasadzie proporcjonalności bo przedkładałoby interes publiczny wobec prywatnego”.