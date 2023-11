Tragedia przy szpitalu. Pacjent wypadł z okna

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek po godz. 6 rano. – Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na chodniku ujawniono ciało mężczyzny. Był to 35–latek. W wyniku obrażeń ciała zginął na miejscu– relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik KMP w Lublinie. Wszystko wskazuje na to, że 35–latek wypadł przez okno.

Mężczyzna był pacjentem szpitala neuropsychiatrycznego przy ulicy Abramowickiej. – Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich. Ciało zostało przekazane do badań sekcyjnych– zaznacza rzecznik.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.