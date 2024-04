Trwa 39. edycja Giełdy Mieszkań w Galerii Gala

Impreza adresowana jest do osób szukających własnego „m”, deweloperów i inwestorów. Spotkamy tu stoiska większości lubelskich firm oraz doradców finansowych. Odwiedzającym daje to możliwość zapoznania się z kompleksową ofertą nieruchomości w naszym mieście. Giełda cieszy się dużym zainteresowaniem również ze względu na ożywienie na rynku i zwiększenie popytu na mieszkania. Coraz więcej osób w Lublinie traktuje kupno lokum jako inwestycję i lokatę oszczędności. Powiększa się oferta mieszkań „pod klucz”. Uwagę przyciągają inwestycje z zaprojektowaną zielenią i placami zabaw. Zapewnione są bezpłatne porady ekspertów oraz możliwość uzyskania doradztwa finansowego. A to wszystko u ponad 40 wystawców, deweloperów i ekspertów finansowych z którymi będzie można zobaczyć się również w niedzielę, 14 kwietnia w godzinach 10 – 16.