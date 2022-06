Nie tylko remont elewacji. Trybunał do przebudowy

Zamawiane projekty mają być podstawą do robót budowlanych, pozwolą też oszacować koszty niezbędnych prac. A do zrobienia jest sporo.

Przede wszystkim trzeba się uporać z fatalnym stanem elewacji, z której odpada tynk, a płaskorzeźby rozpadały się tak bardzo, że część z nich trzeba było zdemontować, a pozostałości zabezpieczyć siatką, by nie zagrażały przechodniom. Zgodnie z wymogami konserwatora zabytków miasto powinno odtworzyć detale architektoniczne. Projekt będzie również uwzględniać wymianę okien i bocznych drzwi oraz remont głównego wejścia i balkonu.

– Kolorystyka elewacji powinna pozostać bez zmian – zapowiada Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Nie będzie konieczna całościowa wymiana dachu, ale niezbędne są nowe obróbki blacharskie, orynnowanie, zaimpregnowanie więźby dachowej wraz z wymianą izolacji stropów drugiego piętra.

Dokumentacja ma również uwzględniać remont wnętrz, w tym sali ślubów. Trzeba poddać renowacji polichromię na ścianach i sufitach, wycyklinować parkiety i wypolerować kamienne podłogi. Przebudowanych ma być szereg instalacji: grzewcza, elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Instalacje mają być projektowane tak, by można je było wykonać „z jak najmniejszą ingerencją w strukturę ścian i tynków”.

– Oprócz tego projekt uwzględni wymianę instalacji oświetleniowej i nagłośnienia, rozbudowę instalacji teletechnicznych w zakresie dostępu do sieci w całym budynku, monitoringu wizyjnego oraz systemu zabezpieczeń: ochrony obrazów, sygnalizacji włamania, napadu oraz pożaru – wylicza Głazik. Wnętrza mają być też przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. – Zaplanowano m.in. zaprojektowanie panoramicznej windy lub platformy w miejscu szatni na parterze oraz przebudowę toalet. Projekt ma zakładać adaptację pomieszczenia na parterze na dodatkową salę ślubów.

Urząd Miasta ogłosił już przetarg na dokumentację projektową. Firma, która wygra zlecenie, dostanie sześć miesięcy na opracowanie projektu budowlanego, a później cztery miesiące projekt wykonawczy i resztę niezbędnych dokumentów.

– Opracowanie dokumentacji projektowej to pierwszy krok do realizacji tej inwestycji w przyszłości – stwierdza Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. O jak odległej przyszłości mowa? Z warunków przetargu wynika, że pracownia projektowa będzie też zobowiązana do pełnienia nadzorów autorskich nad pracami budowlanymi, ale nie dłużej niż do końca maja 2025 roku.

Oznacza to, że do tego czasu remont i przebudowa powinny być fizycznie zakończone.