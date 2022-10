Trzeba naprawić halę Globus

Aby dach hali Globus spełniał obecne normy, należy go wzmocnić – przyznał już wiosną Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spółki będącej właścicielem hali przy ul. Kazimierza Wielkiego. Zapewniał, że halę projektowano i budowano zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, ale normy zostały zaostrzone po tragedii, do której doszło w Chorzowie w 2006 r. Pod naporem śniegu runął tam dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich, wskutek czego zginęło 65 osób a 170 zostało rannych.

Okazuje się jednak, że problem z Globusem nie ogranicza się do tego, że jego dach nie spełnia norm zaostrzonych już po otwarciu obiektu. W dokumentacji można znaleźć informację o tym, że niektóre elementy zamocowano „w przypadkowych miejscach” i że nie w pełni wykonano zalecane wcześniej wzmocnienia.

Takie stwierdzenia znalazły się w projekcie robót wzmacniających konstrukcję.

– Stan ogólny głównej konstrukcji dachu nie budzi zastrzeżeń i oceniono go jako dobry. Zastrzeżenie budzi natomiast sposób podwieszenia urządzeń do płatwi kratowych. Podwieszenia te wykonane są za pomocą linek stalowych mocowanych głównie do pasów dolnych płatwi w przypadkowych miejscach – czytamy w dokumentacji, w której wprost napisano, że w pewnych sytuacjach możliwa jest „utrata stateczności” konstrukcji.

Okazuje się również, że nie można przesadzić z podwieszaniem różnych sprzętów.

– W czasie imprez dopuszcza się podwieszanie do konstrukcji dachu różnych urządzeń, takich jak dodatkowe oświetlenie, głośniki, kurtyny, ekrany, banery reklamowe itp. Nie powoduje to zbyt wielkiego obciążenia i w okresie bez śniegu można na to pozwolić, ale z jednym wyjątkiem: nie można obciążać poziomych ściągów łuków. W okresie z opadami śniegu przed podwieszeniem dodatkowego obciążenia należy usunąć śnieg z połaci dachowych – piszą autorzy dokumentacji, którzy sprawdzali też wykonanie wzmocnień zaleconych w 2011 r. – Poprawnie wykonano wzmocnienia podwieszeń pomostów oraz krzyżulców (…) nie wykonano jednak wzmocnień płatwi (…) nad sceną.

Dziś rano upływa wyznaczony przez MOSiR termin składania ofert przez firmy zainteresowane kontraktem na wykonanie wzmocnień dachu. Wygrać ma najtańsza z firm, których oferty będą poprawne.

Zwycięzca przetargu dostanie od MOSiR cztery miesiące na wykonanie wszystkich robót. Na razie nie wiadomo, czy będzie się to wiązać z czasowym wyłączaniem hali z użytkowania.

Kontrakt nie będzie obejmować naprawy przeciekającego świetlika w dachu hali. Z jego powodu w połowie września trzeba było przenosić mecze koszykarskiego Memoriału Zdzisława Niedzieli na parkiet przy Al. Zygmuntowskich.

– Nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie świetlika – przyznaje Bednarczyk.