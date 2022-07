Przedszkole nr 49 mieści się na parterze 10-piętrowego bloku mieszkalnego na jednym z osiedli LSM. Placówka została skontrolowana wiosną przez strażaków, którzy sprawdzali, czy obiekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

– Wykryto 17 nieprawidłowości. Wiele z nich dotyczy zagrożenia ludzi – mówi Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. – Na tej podstawie 2 czerwca wszczęto dwa postępowania administracyjne

– Wśród nieprawidłowości zagrażających życiu ludzi jest brak doprowadzenia do budynku drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej o każdej porze roku dojazd pojazdów ochrony przeciwpożarowej – mówi Pytka. – Szerokości wyjść ewakuacyjnych są mniejsze o jedną trzecią od określonej przepisami. Szerokości spoczników w klatkach schodowych są mniejsze o jedną trzecią od określonych przepisami.

Na długiej liście „mniej istotnych” nieprawidłowości jest m.in. palna wykładzina w niektórych miejscach, brak aktualnego protokołu sprawności instalacji gazowej, brak dokumentu potwierdzającego sprawność piorunochronów, czy „składowanie palnych materiałów na drogach komunikacji”.

– Brak jest udokumentowanej kontroli sprawności technicznej instalacji elektrycznej części mieszkalnej budynku i brak zgodnego z Polską Normą oznakowania miejsc usytuowania kurków instalacji gazowej – wylicza przedstawiciel straży.

Po strażackiej kontroli Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zarządza blokiem, wypowiedziała umowę najmu lokalu będącego siedzibą przedszkola. – Umowa została wypowiedziana ze skutkiem na 30 czerwca 2023 r. – potwierdza Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina.

Co będzie dalej z placówką? – Po uzyskaniu informacji od LSM i straży pożarnej miasto podejmie dalsze decyzje w sprawie funkcjonowania Przedszkola nr 49 w tej lokalizacji – zapowiada Banach. – Na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Aktualnie nie otrzymaliśmy od spółdzielni informacji, jakie działania zamierza podjąć lub podjęła, jako właściciel budynku, w celu dostosowania przedmiotowego go do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

– Niezależnie od tego, czy przedszkole tu zostanie, czy nie, zarządca budynku i tak będzie musiał zrobić pewne rzeczy – twierdzi Pytka. Nie będzie to łatwe, bo budynek przy ul. Pana Balcera 11 kończy w tym roku 47 lat.

Wśród rodziców posyłających dzieci do przedszkola przy Pana Balcera krążą pogłoski, że zamiast wynajmować nowy lokal dla placówki, miasto może przenieść dzieci do przedszkola przy ul. Rzeckiego. Ratusz się do tego nie odnosi, ale nie da się wykluczyć tego scenariusza, przedszkole przy Pana Balcera jest małą placówką. Uczęszcza do niej 75 dzieci.