Trzymilionowy pasażer lubelskiego lotniska. Co dostał w prezencie?

Lubelskie lotnisko przyjęło pierwszych pasażerów 17 grudnia 2012 roku. Dziś obsłużono tam trzymilionowego pasażera.

– Bardzo się cieszę z rekordowego wyniku, to wyjątkowy dzień dla naszego lotniska. Chciałbym przede wszystkim podziękować naszym pasażerom za zaufanie, jakim nas obdarzają, korzystając z usług Portu Lotniczego Lublin. My ze swojej strony staramy się, na tym bardzo konkurencyjnym rynku, konsekwentnie budować atrakcyjną siatkę połączeń lotniczych, poszerzając z roku na rok ofertę połączeń wakacyjnych. Oferujemy mieszkańcom regionu kierunki najbardziej oczekiwane, najchętniej wybierane – mówił prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

Prezes osobiście czekał na wyjątkowego pasażera żeby wręczyć mu nagrodę-niespodziankę. To certyfikat, lotniskowe gadżety oraz voucher na 8 tysięcy złotych, do wykorzystania w lubelskim oddziale biura turystycznego Coral Travel, które organizuje wakacyjne wyloty z Lublina.

– Jestem bardzo zaskoczony niespodzianką. Wróciliśmy z żoną z wakacji. Korzystam z lubelskiego lotniska i już wiem, że w przyszłym roku znowu stąd polecimy – powiedział trzymilionowy pasażer.

W 2022 r. Port Lotniczy Lublin zrealizował 4260 operacji lotniczych i obsłużył 330064 pasażerów. Rekord padł w sierpniu, gdy w ciągu 31 dni przez lotnisko przewinęło się 47828 osób. Był to najwyższy wynik w dziesięcioletniej historii działalności portu. W tym roku, do czerwca zostało obsłużonych już 131 915 pasażerów.

– To kolejny sezon, kiedy współpracujemy z lotniskiem w Lublinie i jest to bardzo dobra współpraca. Obserwujemy też wciąż rosnącą potrzebę wylotów z Lublina wśród klientów z Lubelszczyzny, dla których bliskość lokalnego lotniska jest bardzo ważna, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dlatego jako lider w organizacji wakacji w Turcji zwiększyliśmy ofertę z wylotem z Lublina do Turcji. W tym sezonie, lato 2023, latamy dwa razy w tygodniu, w środy i w soboty. W ten sposób zapewniamy możliwość wakacyjnego wyjazdu większej liczbie turystów, ale również dzięki temu Klienci lecący z lotniska w Lublinie mogą wypoczywać nie tylko standardowe 7 czy 14 dni, ale również 4 czy 11 dni – mówi Kaan ERGÜN, COO Coral Travel Poland.

Od czerwca do siatki połączeń po raz pierwszy w historii portu dołączyły loty na grecką wyspę Rodos oraz do Monastyru w Tunezji. Przebojem są jednak loty do tureckiej Antalyi, dokąd na wakacje można polecieć w tym roku, z kilkoma biurami podróży, aż cztery razy w tygodniu. Z lubelskiego lotniska można również polecieć na urlop do innych popularnych miejscowości turystycznych na południu Europy – chorwackiego Splitu, Burgas nad Morzem Czarnym czy włoskiego Bergamo. Alternatywą dla komunikacji samochodem i pociągiem są loty do Gdańska.