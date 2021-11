Lublin: Tu wyrosną nowe bloki z programu Mieszkanie Plus. Kiedy ruszy budowa?

O decyzję środowiskową wnioskuje warszawska spółka MDR Lublin Krochmalna, jedna ze spółek utworzonych w celu budowy mieszkań na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. W 2020 r. firma zakupiła działkę przy ul. Krochmalnej 13k w celu budowy bloków. Takie wykorzystanie gruntu przewiduje obowiązujący plan zagospodarowania.

Mowa o nieruchomości będącej niegdyś częścią terenu Cukrowni Lublin. Obecnie działka jest wykorzystywana jako plac manewrowy dla ośrodka szkolenia kierowców. Działka znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Cukrowniczej z Krochmalną, naprzeciw budowanego na zlecenie miasta placu postojowego dla autobusów, który towarzyszyć ma nowemu dworcowi. W takim otoczeniu miałyby powstać mieszkania na wynajem.

We wniosku spółki mowa jest o dwóch blokach o zróżnicowanej liczbie kondygnacji, mających do 22 m wysokości. Na parterach obu bloków miałyby się znaleźć mieszkania i lokale usługowe. – Na pozostałych poziomach nadziemnych tylko lokale mieszkalne – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza. W podziemnej kondygnacji mają być garaże.

Pierwszy blok, jak wynika z wniosku o decyzję środowiskową, miałby 309 miejsc parkingowych, drugi miałby ich 140. Pozostałe 4 miejsca parkingowe znalazłyby się przy planowanej drodze zapewniającej dojazd do budynków od strony ul. Krochmalnej, gdzie powstałoby nowe skrzyżowanie.

Jak wiele mieszkań znajdzie się w obydwu blokach? – We wniosku brak jest informacji o liczbie mieszkań – stwierdza Czerwonka. Wiadomo, że planowane budynki nie będą mieć własnej kotłowni. – Ogrzewanie budynków oraz ciepłej wody użytkowej zapewnione będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca, gdy podpisywana była umowa na projektowanie bloków przy ul. Krochmalnej (powierzono to lubelskiemu biuru architektonicznemu Stelmach i Partnerzy), zapowiadano powstanie trzech budynków mających łącznie 391 mieszkań.

– Budowę chcemy rozpocząć w trzecim kwartale 2022 roku, po uzyskaniu wszystkich decyzji i pozwoleń – zapowiada Ewa Syta z realizującej program Mieszkanie Plus spółki PFR Nieruchomości. Dodaje, że dwa bloki, których dotyczy wniosek złożony do Urzędu Miasta, to pierwszy etap inwestycji i będzie jeszcze drugi. Podtrzymuje deklarację, że przy ul. Krochmalnej mają stanąć trzy bloki z 391 mieszkaniami. Będą to kawalerki oraz lokale dwu- i trzypokojowe. - Będziemy zarządzać tymi mieszkaniami przez kolejne 30 lat – zapowiada Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości.