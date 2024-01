Ukradli puszkę z datkami dla zwierząt. Za kratkami mogą spędzić do 5 lat

Czy można przeprowadzić się w trakcie weekendu?

Dzień przeprowadzki może być stresujący, zwłaszcza kiedy ma się na nią ograniczony czas, bo na co dzień jest się zajętym pracą lub domem. Pakowanie, zabezpieczanie i przewóz rzeczy mogą być uciążliwe nawet kiedy masz z góry określony plan przeprowadzki. Czy zatem można przeprowadzić się w weekend, tak, by wszystko było dopięte na ostatni guzik, a Twoje rzeczy dotarły w całości ze starego miejsca zamieszkania do nowego? Dowiesz się z tego artykułu!