Ul. Zorza do przebudowy. Będzie taniej, niż szacowali urzędnicy

Mająca siedzibę w Pruszkowie spółka złożyła najtańszą z czterech ofert, jakie wpłynęły w ogłoszonym przez Urząd Miasta Lublin przetargu. Zlecenie wyceniła na 19 mln 546 tys. zł. To nieco taniej od kosztów, jakie szacował magistrat, który na ten cel zarezerwował prawie 24 mln zł. Na realizację zadania Strabag będzie miał 22 miesiące od momentu podpisania umowy.

Ul. Zorza doczeka się kompleksowej przebudowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Głuską do granic miasta. Powstanie tu jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokości 3,5 m. Po obu stronach znajdą się brukowane chodniki, po północnej stronie ulicy zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa z nawierzchnią bitumiczną. Wybudowana zostanie także nowa sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie. Poszerzenie jezdni będzie wiązało się z wycinką drzew. Do usunięcia wyznaczono 106 rosnących wzdłuż ulicy okazów, a 17 wskazano do przesadzenia w inne miejsca.