Uniwersytet Przyrodniczy będzie leczyć zwierzęta z Ukrainy

W środę zostało zawarte porozumienie dotyczące opieki nad zwierzętami, które przybyły wraz z uchodźcami z Ukrainy. Pod listem intencyjnym swoje podpisy złożyli prof. dr. hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Zbigniew Wojciechowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

– Pamiętajmy o tym, że dla uchodźców zwierzęta są cząstką kraju, który musieli opuścić. Wierzę, że okazana pomoc w tym trudnym okresie, przyczyni się do budowania wzajemnych relacji polsko – ukraińskich – mówi prof. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uczelnia angażuje się w pomoc zwierzętom z Ukrainy już od samego początku wojny. Podpisanie listu intencyjnego jest kolejnym krokiem w ich działaniach.

– Jest mi niezmiernie miło, że Wydział Medycyny Weterynaryjnej może włączyć się w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jest to bardzo ciężki czas dla wszystkich osób przeżywających traumę tragedii, która się wydarzyła. Jest to również ciężki czas dla zwierząt, które razem z uchodźcami trafiły do Polski. Zmiana otoczenia i środowiska, w których bytują, bardzo często jest czynnikiem wywołującym szereg różnego rodzaju objawów psychosomatycznych – mówi prof. dr hab. Iwona Puzio, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – Cieszę się, że jako pracownicy wydziału będziemy mogli pomóc braciom mniejszym. Z góry chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a szczególnie osobom pracującym w jednostkach klinicznych, za to, że wyrazili chęć niesienia pomocy – dodaje.

UP deklaruje, że szpital jest logistycznie przystosowany na przyjęcie zwierząt towarzyszących z Ukrainy. W tym celu dostosowany został system kliniczny do rejestracji i identyfikacji zwierząt. Na konferencji poinformowano również o powołaniu fundacji, przez którą Urząd Marszałkowski przekaże środki na pokrycie kosztów leczenia.