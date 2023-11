Usłyszmy głos dzieci! Lubelska fundacja wyróżniona przez rodzinę Edelmanów

Za nami XIII edycja nagród skierowanych do osób i organizacji szczególnie zasłużonych w działaniach na rzecz dzieci. W 2023 roku zgłoszono 39 osób i 28 organizacji.

Zwycięzców wyłoniła kapituła pod przewodnictwem znanej polskiej reżyserki Agnieszki Holland, a w komisji znalazły się także dzieci Aliny i Marka Edelmanów – Anna i Aleksander.

Spośród 28 walczących o nagrodę organizacji, kapituła postanowiła wyróżnić lubelską Fundację Sempre a Frente. Już od 13 lat pracownicy fundacji wspierają najmłodszych w dorastaniu i pomagają dzieciom, które są defaforyzowane w społeczeństwie.

– To fantastyczne uczucie, gdy ludzie nie tylko z Lublina, ale z Polski i świata zauważają, że te działania na rzecz dzieci krzywdzonych dzieją się oddolnie – mówi Marta Szczodrak, koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Sempre a Frente. I dodaje: – To wspaniały prezent na 13-lecie pracy fundacji. Ta nagroda to zauważenie tych dzieci i tego co my dla nich robimy.