W centrum Lublina może powstać ośrodek sportowy

Szpital w Puławach wstrzymuje przyjęcia na niektóre oddziały i tworzy więcej miejsc dla pacjentów z COVID-19

Zgodnie z poleceniem wojewody lubelskiego, puławski SP ZOZ wkrótce podwoi ilość łóżek dla pacjentów z Covid-19. Do soboty otworzy 30 nowych, wykorzystując do tego piąte piętro pawilonu "A". To oznacza wstrzymanie przyjęć na część oddziałów oraz konieczność przenoszenia pacjentów.