Ewa Hadrian, kierowniczka Działu Informacji i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przyznaje, że ściągnąć obraz do Lublina nie było łatwo.

– To nie była kwestia tygodni, ale miesięcy. To były rozmowy z samym panem Rolewskim (autor kopii – red.) jak i z muzeum w Skierniewicach – mówi i wyjaśnia, że to właśnie ta placówka sprawuje pieczę nad „Bitwą pod Grunwaldem”. – Muzeum pomogło także zdobyć środki na dokończenie obrazu, bo to także kosztowana sprawa – dodaje Hadrian.

Wspomniany przez panią kierownik Rolewski ma na imię Ireneusz. To artysta malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Swoją „Bitwę…” zaczął malować 16 maja 2015 roku. Za zgodą Muzeum Narodowego w Warszawie w sali wystawowej namalował pięć dolnych elementów. Pracował nad nimi ok. 620 dni roboczych. – 250 dni zajęły prace nad resztą elementów obrazu – przypomina lubelska biblioteka. Obraz po raz pierwszy został zaprezentowany w 2021 roku właśnie w Skierniewicach.

– Obecnie obraz jest oprawiony w oryginalną ramę, w której przez 60 lat umieszczony był oryginał pędzla Matejki. Kolory ramy (bordo i indygo) zostały dobrane przez Ireneusza Rolewskiego. Z tą ramą obraz będzie podróżował nie tylko po Polsce, ale również po świecie – dodaje WBP.

Wernisaż w Lublinie zaplanowano na 15 lipca. Wydarzenie wpisuje się w jubileuszu 115-lecia placówki. Ale nie tylko obraz będzie powodem, dla którego warto zajrzeć do gmachu placówki. Wystawie będą towarzyszyć także militaria ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie. Z kolei Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział Lublin pokaże monety i medale upamiętniające słynną bitwę z Krzyżakami.

12 lipca o godzinie 17 odbędzie się spotkanie z Joanną Jodełką, autorką m.in. powieści kryminalnych, która tym razem będzie opowiadała o swojej książce z 2019 roku. Mowa o „2 miliony za Grunwald”. To historia inspirowana okupacyjnymi losami „Bitwy pod Grunwaldem”.

– Obraz Matejki – po wywiezieniu go we wrześniu 1939 roku z warszawskiej Zachęty w celu uchronienia przed rabunkiem i zniszczeniem przez Niemców – trafił do Lublina, do gmachu przy ulicy Narutowicza 4, w którym mieściło się wówczas Muzeum Lubelskie, a od 1939 roku także Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego – przypomina WBP.