W Lublinie zapłacimy więcej za ogrzewanie. Takie będą podwyżki

O tym, że będzie drożej było wiadomo już jakiś czas temu. Miejska spółka zapewniająca mieszkańcom Lublina ciepłe kaloryfery zimą przyznała niedawno, że podwyżka jest nieunikniona: – Głównie ze względu na ponadtrzykrotny wzrost cen energii elektrycznej, która stanowi istotny udział w kosztach dostawy ciepła – tłumaczyła Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki właśnie zatwierdził nowe taryfy dla ciepła produkowanego w Megatem EC-Lublin oraz LPEC.

– Ceny zawarte w powyższych taryfach spowodują wzrost kosztów ciepła dla odbiorców w Lublinie o 26 proc. w skali całego roku, z czego 7 proc. wzrostu wynika ze zmian taryfy LPEC S.A. natomiast 19 proc. wynika ze zmian taryfy elektrociepłowni Megatem – podała miejska spółka w komunikacie.

A teraz przełóżmy to na złotówki. Obecnie płaci się w Lublinie 70,42 zł za gigadżul, a od sierpnia będzie to 88,77 zł za gigadżul. Takie będą średnie stawki.

Teresa Stępniak-Romanek zastrzega jednak, że trudno jest wskazać ile realnie ktoś zapłaci za ciepło. – Mieszkańcy bloków rozliczają się ze swoją spółdzielnią mieszkaniową od metra kwadratowego powierzchni mieszkania – tłumaczy.

Dodaje też, że na wysokość rachunku składają się cztery czynniki. Dwa pierwsze to opłaty przesyłowe – zmienna i stała. Dwa kolejne to stawki producentów ciepła.

– Opłaty przesyłowe LPEC S.A. stanowią ok. 30 proc. kosztów ciepła, jakie ponosi odbiorca. 70 proc. kosztów uzależniona jest od taryf lubelskich producentów ciepła, czyli od PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., którzy prowadzą własną politykę cenową – informuje spółka.

Tłumaczy także, że przyczyn podwyżek trzeba upatrywać w wojnie w Ukrainie. Przez embargo na rosyjski węgiel ceny surowca rosną.

– W lipcu 2022 roku średnia cena węgla na giełdzie wg indeksu cen ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wyniosła prawie 300 dolarów za tonę, podczas gdy w lipcu 2021 roku było to ok. 125 dolarów za tonę. Sytuacji nie ułatwia polityka klimatyczna, obciążająca producentów energii coraz wyższymi opłatami za emisję dwutlenku węgla. Obecnie koszt jednej tony emisji to ok. 84 euro. Dla porównania – na początku 2021 roku stawki wahały się w granicach 40 euro. Tylko w ciągu ostatniego roku ceny węgla wzrosły o 137 proc., cena uprawnień do emisji CO2 o 112 proc., natomiast cena energii elektrycznej, która stanowi istotny udział w kosztach dostawy ciepła, wzrosła rok do roku o 179 proc. Wszystko to przekłada się na wzrost cen ciepła w całej Polsce, w tym również w Lublinie – opisuje mechanizm LPEC.

LPEC dostarcza ciepło do blisko 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie. W zeszłym roku osiągnęła zysk w wysokości ponad 8,5 mln zł netto, a to o ponad 5,5 mln zł więcej niż zakładała.