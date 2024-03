Wakacje 2024. Z Lublina na wczasy w wielu kierunkach. Są nowości

- W spotkaniu, ze strony touroperatorów wzięli udział najważniejsi gracze na rynku, m.in. przedstawiciele Grecos, TUI Polska, Coral Travel Polska, Prima Holiday, Sun and Fun, Exim Tours, ETI Polska i GTS jako konsolidator lotów do Tunezji i Egiptu - wylicza Piotr Jankowski, rzecznik Portu Lotniczego Lublin.

W tegorocznej ofercie są nowości. To np. loty do egipskiej Hurgady oraz na grecką Kretę. Nie zabraknie też coraz popularniejszej z roku na rok Antalii w Turcji. Dlatego w najbliższych miesiącach loty na turecką Riwerę będą się odbywały aż pięć razy w tygodniu. Zwiększona zostanie również liczba połączeń na Rodos oraz do Monastyru w Tunezji.

- Ponadto z Portu Lotniczegogo Lublin, już tradycyjnie, jak co roku, będzie można skorzystać z lubianych wakacyjnych połączeń do Burgas nad Morzem Czarnym i Splitu w Chorwacji. Od 16 marca wróciły już połączenia z Gdańskiem a pierwsze loty do Turcji będą realizowane już pod koniec kwietnia - zapowiada Jankowski.

Przypomnijmy, że przez cały rok funkcjonują połączenia z włoskim Bergamo, z lotniskiem Londyn Luton (trasę tę obsługuje dwóch niskokosztowych przewoźników) oraz połączenia Warszawa – Lublin.

- Od końca marca, Polskie Linie Lotnicze LOT zwiększą częstotliwość lotów na tej trasie, we wtorki i niedziele. Tym samym połączenia na tej trasie realizowane będą pięć razy w tygodniu - zdradza rzecznik lotniska.