Wcale nie trzeba mieć w domu tropików. Jak zaoszczędzić pieniądze w dobie drożyzny

– Badania wykazują, że mieszkania w Lublinie są przegrzewane – informuje Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. – Mieszkańcy Lublina w dużej mierze nauczyli się już racjonalnie korzystać z wody czy energii elektrycznej, ale wciąż marnują sporo ciepła. Z badań wynika, że ponad połowa z nich przegrzewa swoje mieszkania, utrzymując średnią temperaturę na poziomie co najmniej 22 stopni Celsjusza.

– Obniżenie temperatury wewnętrznej tylko o 1 stopień Celsjusza to oszczędności w zużyciu ciepła o ok. 5 proc. – wylicza Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka LPEC. Powołuje się przy tym na wyniki badań przeprowadzonych przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej. Wyliczyli oni, że gdyby wszyscy mieszkańcy Polski korzystający z ciepła systemowego (czyli tego z sieci) zmniejszyli temperaturę w swoich mieszkaniach do 20 stopni Celsjusza, to w ciągu roku w skali kraju uda się oszczędzić milion ton węgla i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 2 mln ton.

– Niższa średnia temperatura w domu odbije się także pozytywnie na naszym domowym budżecie – przypomina LPEC. – Obniżenie średniej temperatury w mieszkaniu o 1 stopień Celsjusza to zmniejszenie zużycia ciepła o ok. 5 do 8 proc.

Obecnie oszczędności są szczególnie ważne w związku z sytuacją międzynarodową.

Sytuacja jest trudna

Z Komisji Europejskiej płyną już sygnały o tym, że należy zachęcać mieszkańców do ograniczenia temperatury wewnątrz mieszkań do 19 stopni. To efekt obaw o ciągłość dostaw gazu. Rosja przykręca kurek Europie Zachodniej i pojawiają się nawet obawy, że zakręci go całkowicie. Dodajmy, że gaz jest głównym paliwem największej w Lublinie elektrociepłowni na Wrotkowie.

– Sytuacja na europejskim rynku gazu jest bardzo trudna – przyznaje w oficjalnym komunikacie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. – Intensywnie pracujemy, aby przygotować się do nadchodzącego sezonu grzewczego. Między innymi maksymalnie wykorzystujemy możliwości związane z zakupami gazu LNG i prowadzimy rozmowy z kilkoma znaczącymi producentami gazu działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Niedawno Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie zmniejszenia o 15 proc. zapotrzebowania na gaz. – Tak, by przygotować się na ewentualne zakłócenia w dostawach gazu z Rosji, która stale używa dostaw gazu jako broni – czytamy w komunikacie UE.

– Państwa członkowskie zgodziły się zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. o 15 proc. w porównaniu ze średnim zużyciem z ostatnich pięciu lat i zastosować w tym celu wybrane przez siebie środki – informuje UE. – Wśród środków mogłyby się znaleźć: ograniczenie zużycia gazu w sektorze energii elektrycznej, zachęty do przestawienia się na inne rodzaje paliwa w przemyśle, kampanie podnoszące świadomość, ukierunkowane zobowiązania do ograniczenia ogrzewania i chłodzenia oraz środki rynkowe, takie jak aukcje między przedsiębiorstwami.