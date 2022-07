Lublin. Zacznie się już w piątek rano, a potem będzie gorzej. Tour de Pologne 2022

Pierwsza porcja utrudnień…

Od piątkowego poranka do sobotniego wieczora (godz. 22) zamkniętych będzie kilka ulic w centrum miasta. – Dolna 3 Maja, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście – wylicza Marcin Graczyk z firmy iKOM, która odpowiada za organizację ruchu na czas wyścigu. – W obrębie wszystkich zamykanych ulic wprowadzony zostanie zakaz parkowania.

Odcięte od Krakowskiego Przedmieścia będą jego przecznice: ul. Kołłątaja, Chopina i Ewangelicka. Swoje konsekwencje będzie mieć też zamknięcie ul. 3 Maja: Radziwiłłowską dojedziemy tylko do Niecałej, a ul. Żołnierzy Niepodległej najwyżej do Ogrodowej, która stanie się tymczasowo dwukierunkowa.

W piątek od Krakowskiego Przedmieścia nie będzie odcięta Wieniawska, potem będzie można skręcić

… i związane z nimi objazdy

Zmienionymi trasami pojadą autobusy i trolejbusy.

– W czasie planowania przejazdu środkami komunikacji miejskiej w dniach 29 i 30 lipca należy uwzględnić to, że czas podróży może ulec wydłużeniu, a niektóre przystanki mogą nie być obsługiwane – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego.

Linie, które na co dzień wjeżdżają z Al. Racławickich w Krakowskie Przedmieście skręcą w prawo w Lipową, a potem Okopową i Narutowicza do pl. Wolności, skąd linie 3, 4, 7, 13 i 55 pojadą swoimi zwykłymi trasami, a linie 2, 18, 31, 57 i 150 objazdem przez Bernardyńską do Królewskiej i Lubartowskiej. Tak samo ma kursować linia 26, ale z Lubartowskiej nie skręci, jak inne, w al. Tysiąclecia, tylko pojedzie do samego końca i skręci w Obywatelską.

Na objazd trafią też linie 32 i 40, które zazwyczaj skręcają z ul. Narutowicza w Lipową, by pojechać Krakowskim Przedmieściem. Autobusy nie skręcą w Lipową, tylko pojadą prosto do pl. Wolności, a następnie ul. Lubartowską, gdzie linia 32 skręci do dworca, a linia 40 pojedzie prosto, by dostać się do Północnej przez Biernackiego.

Z ul. Zesłańców Sybiru nie odjedziemy linią 74, której kursy będą się zaczynać obok głównej bramy Ogrodu Saskiego.

Podane powyżej objazdy mają obowiązywać przez cały piątek i całą sobotę, ale z zastrzeżeniem, że w sobotę od godz. 11 do 14.30 część linii pojedzie jeszcze innymi trasami, o których piszemy w dalszej części tekstu.

Druga porcja utrudnień…

W sobotę od godz. 11 do 14.30 pojawią się dodatkowe zmiany związane z imprezą Tour de Pologne Junior.

– Trasa wyścigu na terenie miasta obejmuje Krakowskie Przedmieście, ul. Lipową, Skłodowskiej, Akademicką, Radziszewskiego, Sowińskiego, Poniatowskiego, Popiełuszki, al. Długosza, ul. Leszczyńskiego, Czechowską oraz 3 Maja. Wszystkie znajdujące się na trasie odcinki zostaną zamknięte dla ruchu – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Warto doprecyzować, że ul. Lipowa będzie przejezdna na odcinku od Narutowicza do Okopowej, ale będzie można z niej skręcać tylko w Okopową, do Plazy i w Rowerową. Możliwy będzie przejazd ul. Chopina do Sztajna i wyjazd w Lipową.

Od godz. 11 zamknięty będzie również odcinek Wieniawskiej od Bieczyńskiego (to już za Jasną) do Krakowskiego Przedmieścia. Ten odcinek pozostanie nieprzejezdny mniej więcej do godz. 17.

Kolejne utrudnienia pojawią się o godz. 15.30, tuż przed wjazdem do Lublina kolarskiego peletonu. Ma on się poruszać ul. Nałęczowską, al. Kraśnicką, Al. Racławickimi, ul. Poniatowskiego, al. Solidarności, Dolną 3 Maja i 3 Maja i Krakowskim Przedmieściem do pl. Litewskiego.

O godz. 15.30 policja ma zamknąć jezdnię al. Solidarności prowadzącą w stronę Zamku na odcinku od tzw. wiaduktu Poniatowskiego do Dolnej 3 Maja. – Pojazdy zostaną skierowane łącznicą na al. Smorawińskiego – zapowiada Góźdź.

… i kolejne zmiany tras

W sobotę między godz. 11 a 14.30 komunikacja będzie kursować jeszcze inaczej. Autobusy i trolejbusy ominą również Al. Racławickie i ul. Popiełuszki. Po godz. 14.30 wrócą na objazdy, o których wspominaliśmy we wcześniejszej części tekstu.

Linie trolejbusowe 151, 155 i 158 oraz autobusowa 3 nie dojadą al. Kraśnicką do ronda Honorowych Krwiodawców, tylko skręcą wcześniej w ul. Głęboką, pojadą nią do Narutowicza i skręcą w al. Piłsudskiego. Podobnie zachowa się linia 20.