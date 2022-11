Węgiel do 2 tys. zł za tonę jedzie do ludzi, ale nie wszędzie. Wiele gmin w Lubelskiem nie ma jeszcze umów

Mundial 2022: Niemcy – Japonia 1:2. Sensacyjna wygrana Samurajów

Sensacji na mundialu ciąg dalszy. Reprezentacja Niemiec do przerwy grała świetny mecz i prowadziła z Japonią 1:0. Po zmianie stron inicjatywę przejął zespół z Azji i wbił trzykrotnym mistrzom świata dwa gole. Co najciekawsze – autorami obu trafień byli piłkarze, którzy na co dzień grają w Bundeslidze