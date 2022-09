Piotr Cyrwus. "Rysiek z Klanu" szczerze o życiu i teatrze

Dyplom?

– Dwa dyplomy. Krystian Lupa: „Siedem snów w Państwie Snu” według Alfreda Kubina, sześciogodzinny spektakl na który przyjechali moi rodzice i byli bardzo zdziwieni. Drugi dyplom to Maciej Wojtyszko i Waldemar Śmigasiewicz „Kandyd”, gdzie zagrałem tytułową rolę. Wtedy zaczęła się moja przyjaźń z Maćkiem Wojtyszką: pierwszy spektakl „Ferdydurke” i przyjaźń z Waldemarem Śmigasiewiczem: „Diaboliada” w Teatrze Telewizji. Tam było spotkanie z Kazimierzem Kutzem, za rolę Walka w spektaklu „Do piachu” dostałem w 1990 roku nagrodę dla najlepszego aktora.

Pierwszy teatr?

– Wraz moją narzeczoną, a dziś żoną Mają Barełkowską, szybko znaleźliśmy się w Teatrze Polskim w Warszawie, gdzie było 130 aktorów, od Łomnickiego, Łapickiego po Englerta, gdzie poza epizodami i dejmkowską atmosferą, podpatrywaniem Kazimierza Dejmka w pracy nad spektaklami, nie zagrałem większych ról.

Po roku stwierdziliśmy wspólnie z dyrektorem Dejmkiem, przy nacisku pana dyrektora, że tu nie znajdę swojego miejsca.

Poszliśmy do Teatru Jaracza w Łodzi, gdzie moja żona zaczęła bardzo dużo grać, jak tam zagrałem znaczącą rolę Jaśka w „Weselu”. Ale otworzył się przede mną Teatr Telewizji, siedziałem non stop w Krakowie, co było dla mnie kolejnym wielkim doświadczeniem. A kiedy Ewa Lasek mówiła mi, że jak skończę szkołę, to nie będę wychodził z telewizji, to byłem tak oburzony. Okazało się, że mam duże szczęście do telewizji, filmu, teraz internetu.

Jak w tym wszystkim mieszczą się seriale?

– Zawsze wszystkim mówię, że jestem z Waksmunda. Może czasem jestem naiwny, myślę, że tak naiwny z nadzieją, że ten zawód daje nieograniczone spectrum poznawania. Tak było z serialem, kiedy w ciężkim czasach, gdy byłem w Teatrze Starym i mi się śniło, że nie będą moim dzieciom mógł kupić adidasków, pomimo, że grałem po 20 spektakli,

nagle pojechałem do Warszawy, wygrałem casting, myśląc, że to jakiegoś filmu, a tu okazało się, że do serialu „Klan”, który miał trwać 6 miesięcy a w moim przypadku trwał 14 lat.

W pewnym momencie zorientowałem się, że mnie nie o to chodzi, choć przez pierwsze lata „Klan” mi nie przeszkadzał. Byłem w Teatrze Starym, pracowałem z Warlikowskim, pracowałem z Jarzyną, z Wajdą i nie odczuwałem, że coś mi ucieka.

Gdzie pan poznał żonę?

– W szkole teatralnej. Maja jest z Poznania, a ja z gór, przez 3 lata byliśmy przyjaciółmi, później zrodziła się miłość, wspólna decyzja, że będziemy razem. Jakoś nam się udaje.

Co to jest miłość?

– Dopiero teraz zacząłem rozumieć, co to jest miłość.

Kiedyś myślałem, że miłość jest jakimś zapatrzeniem i zagarnięciem innej osoby. I też tego oczekiwałem , że mną ktoś zawładnie.

Dopiero teraz po latach widzę, że miłość to dać drugiej osobie wolność. Uczę się tego, bo jeszcze nie umiem. Wolność to jest prawdziwa miłość. Na tyle kogoś kochamy, że umiemy mu dać wolność.