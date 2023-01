WOŚP 2023: Wiosłowanie w centrum handlowym

Wszystko w ramach 13. edycji ogólnopolskiej akcji bicia rekordu Polski w wiosłowaniu na ergometrach wioślarskich dla WOŚP.

– Co roku bierzemy udział w akcji WOŚP. AZS UMCS wraz z chętnymi osobami wiosłuje. Mamy dostępne cztery stanowiska w tym trzy do rozgrzewki i jedno do bicia rekordu. To świetna zabawa, ale również sprawdzenie swojej kondycji – mówi Anna Antoń, współorganizatorka wydarzenia.

– Lubię pomagać, dlatego tu dzisiaj jestem. Ciężko jest wiosłować, ale to dar serca – przyznaje z kolei Kacper, jeden z uczestników.

– Co roku wspieramy WOŚP, właśnie dlatego przyszłam pomóc w wiosłowaniu. Każde 500 metrów ma znaczenie. Jutro wraz z córką będziemy kwestować na ulicach Lublina, więc już dziś zapraszamy do wrzucania pieniążków do puszek – zachęca Kamila Kucharczyk.

Do wiosłowania przyłączyli się również klienci centrów handlowych z Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Krakowa oraz Poznania. Zmagania wygra ta galeria, która namówi jak najwięcej klientów do rywalizacji.