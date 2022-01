Wskazali najlepsze licea i technika. Kto wygrał w Lublinie?

– Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową – wyjaśniają autorzy przedstawionego właśnie rankingu.

Co roku jest to wskazówka dla uczniów, jaką szkołę wybrać do dalszej nauki.

Licea

W skali ogólnopolskiej najlepszym liceum okazało się XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Za nim uplasowało się Uniwersyteckie LO w Toruniu, a podium zamyka V LO im. Augusta Witkowskiego.

Co do Lublina i województwa lubelskiego, to najlepszą szkoła okazało się I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, które w zestawieniu ogólnopolskim zajęło 31. miejsce. Następnie na liście jest III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie (56. w kraju) i LO im. Jana III Sobieskiego w Lublinie (58. pozycja).

Technika

W zestawieniu krajowym najlepszą tego typu szkołą okazało się Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, a za nim znajdują się: Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie oraz Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku w Krakowie.

Pierwsza lubelska szkoła jest na liście wysoko, bo na 5. miejscu. Jest to Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie. Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS nr 1) zajęło 36. pozycję, a Technikum Ekonomiczne (ZSE im. A. i J. Vetterów) jest 58.