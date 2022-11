Wszystkich Świętych w Lublinie. Tłumy na cmentarzu przy ul. Lipowej. Zdjęcia

0 A A

Jak co roku odwiedziliśmy groby bliskich. Jak co roku wiele osób przyszło zapalić znicze na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. To jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Cmentarz został założony końcu XVIII wieku, daleko poza ówczesnymi granicami miasta. Z biegiem lat nekropolia znalazła się w centrum Lublina. Najstarsze nagrobki, członków loży wolnomularskiej, pochodzą z 1811 r. Spoczywają m.in. poeta Józef Czechowicz, kaznodzieja ks. Piotr Ściegienny, bibliofil Hieronim Łopaciński a także kupiec Jan Mincel opisany przez Bolesława Prusa w powieści "Lalka".



